НОВИНИСума боргів, яка утворилася на ринку газу, перевищує 120 млрд грн, у "Нафтогазі" підтримують запропоновану парламентом реструктуризацію та готові брати участь в доопрацюванні відповідного законопроєкту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Борги на ринку газу перевищили 120 мільярдів гривень
В контексті "Північного потоку-2" все це становить значну загрозу для енергобезпеки країни
Фото: З відкритих джерел
Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" з посиланням на слова уповноваженого по роботі з органами держвлади Романа Супруна.
Він подякував Верховній Раді за ухвалення у першому читанні рамкового законопроєкту №3508-д щодо реструктуризації боргів на ринку газу. У "Нафтогазі" додали, що готові брати активну участь у його доопрацюванні до другого читання.
Як зазначив Супрун, його ухвалення стане відправною точкою для аудиту боргів, аналізу причин їх виникнення та остаточного врегулювання проблеми.
Він підкреслив, що сума накопичених на ринку газу боргів вже перевищує 120 млрд грн, і це питання вимагає якнайшвидшого вирішення.
"Втрата платоспроможності у великих споживачів та звуження ринку збуту через борговий тиск є серйозною проблемою. Якщо її не вирішувати, то це поступово послаблюватиме притік інвестицій в галузь, зокрема в сегмент видобутку, негативно впливатиме на активність замовників послуг з транспортування, зберігання газу. В контексті "Північного потоку-2" все це становить значну загрозу для енергобезпеки країни", — пояснив він.
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18 06 2021 17:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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