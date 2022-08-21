Борги за комуналку не привід для відключення послуг — юристи

В Україні діє заборона на припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Таке роз'яснення надав Сьомий апеляційний адміністративний суд.

В Україні діє заборона на припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Таке роз'яснення надав Сьомий апеляційний адміністративний суд.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про заборону припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така заборона діє на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022", - йдеться в роз'ясненні суду.

Таким чином, законодавцем забезпечено безперебійне надання житлово-комунальних послуг, навіть за умов наявності боргів, однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, адже наповнення бюджету одна зі складових стабільності економіки.

Також, у цій сфері діє наказ Міністерства енергетики України №148 від 13.04.22, який стосується постачання електричної енергії та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану.

Відповідно до цього наказу, учасник роздрібного ринку електричної енергії не може без погодження з відповідною військовою адміністрацією відключити споживача від електропостачання, якщо об’єкт споживача забезпечує роботу:

органів державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи судової влади тощо);

військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування;

військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (у тому числі об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);

телекомунікацій та зв’язку;

закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;

об’єктів ДСНС;

об’єктів, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання;

установ та органів юстиції;

правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, органів прокуратури, СБУ);

підприємств повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;

інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі які виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів, а також ті, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Раніше повідомлялось, що у НБУ спрогнозували позитивний курс гривні.