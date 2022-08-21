RSS
НОВИНИ

Борги за комуналку не привід для відключення послуг — юристи

В Україні діє заборона на припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Таке роз'яснення надав Сьомий апеляційний адміністративний суд.
Борги за комуналку не привід для відключення послуг — юристи Фото: Кореспондент.net

В Україні діє заборона на припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Таке роз'яснення надав Сьомий апеляційний адміністративний суд.

"Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про заборону припинення або зупинення надання житлово-комунальних послуг населенню у разі їх несплати або оплати не в повному обсязі. Така заборона діє на період воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022", - йдеться в роз'ясненні суду.

Таким чином, законодавцем забезпечено безперебійне надання житлово-комунальних послуг, навіть за умов наявності боргів, однак це не звільняє споживачів послуг від оплати їх у повному обсязі, адже наповнення бюджету одна зі складових стабільності економіки.

Також, у цій сфері діє наказ Міністерства енергетики України №148 від 13.04.22, який стосується постачання електричної енергії та розрахунків між учасниками роздрібного ринку електричної енергії у період дії в Україні воєнного стану.

Відповідно до цього наказу, учасник роздрібного ринку електричної енергії не може без погодження з відповідною військовою адміністрацією відключити споживача від електропостачання, якщо об’єкт споживача забезпечує роботу:

органів державної влади (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральні органи виконавчої влади, органи судової влади тощо);

  • військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
  • військових частин та територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки (у тому числі об’єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану);
  • телекомунікацій та зв’язку;
  • закладів охорони здоров’я державної або комунальної форми власності;
  • об’єктів ДСНС;
  • об’єктів, що забезпечують тепло-, газо-, електро- та водопостачання;
  • установ та органів юстиції;
  • правоохоронних органів (органів внутрішніх справ, органів прокуратури, СБУ);
  • підприємств повітряного, водного, автомобільного та залізничного транспорту;
  • інших об’єктів, визначених відповідною військовою адміністрацією, у тому числі які виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також виконують мобілізаційні завдання (замовлення) зі створення, виробництва та постачання матеріально-технічних засобів, а також ті, які використовуються для надання життєво важливих послуг для населення, задіяні у сфері забезпечення продуктами харчування, лікарськими засобами, споживчими та побутовими товарами.

Раніше повідомлялось, що у НБУ спрогнозували позитивний курс гривні.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

21 08 2022 16:03
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

Почасти експансія імперії швидко обертається проти тих, кому вона подобається – Тімоті Снайдер

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.