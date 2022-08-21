У НБУ спрогнозували позитивний курс гривні

У Національному банку України озвучили, яким може бути найбільш позитивний прогноз щодо гривні, і за яких умов його буде можливо реалізувати.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко.

З 2022 по 2024 роки купівельна спроможність гривні знизиться майже вдвічі. Це позитивний прогноз, який реалізується, якщо Національному банку вдасться втілити в реальність задумані ініціативи та прийняти ряд рішень для підтримки економіки.

Зокрема, НБУ склав графік емісій: викуп ОВДП до кінця цього року в обсягах до 30 млрд грн на місяць, у 2023 році – обсяг емісії зменшується вдвічі, а в 2024 – вона припиняється взагалі.

"Ми маємо чітко усвідомлювати, що навіть поточні 22,2% споживчої інфляції за рік – це суттєве скорочення, майже на 1/4, реальних наявних доходів громадян. При цьому, щоб не допустити більшої втрати доходів через інфляцію, ми були змушені витратити значну частину своїх резервів і суттєво підвищити процентну ставку", — зазначив Шевченко.

Згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2022 року інфляція перевищить 30%, наступного року показник складе близько 20%, до однознакового рівня інфляція сповільниться лише в 2024 році. При цьому 2022 року ВВП України неминуче обвалиться на 33-35%, його зростання прогнозується на 5,9% у 2023 році та на 4,9% у 2024 році.

Раніше повідомлялось, що уряд скасував дозвіл на продаж продуктів харчування з етикетками без української мови.