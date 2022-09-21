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Боррель анонсував нові санкції проти росії після оголошення проведення "референдумів"

Європейський Союз і його держави-члени ніколи не визнають результати псевдореферендумів на окупованих територіях України, а проти росії можуть бути запроваджені додаткові санкції.
Боррель анонсував нові санкції проти росії після оголошення проведення "референдумів" Фото: з вільних джерел

Про це заявив високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель 20 вересня.

Боррель назвав "референдуми" "спробою росії легітимізувати свій незаконний військовий контроль, спрямованою на силову зміну кордонів України, що є явним порушенням Статуту ООН та незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України".

"Європейський Союз рішуче засуджує ці заплановані незаконні "референдуми", які суперечать законній і демократично обраній українській владі, порушують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та є грубим порушенням міжнародного права. Результати таких дій будуть недійсними та не будуть визнані ЄС та його державами-членами", – наголосив він.

Глава дипломатії ЄС підкреслив, що росія залякувала й переслідувала населення окупованих нею територій, обмежувала доступ до інтернету і ЗМІ та карала за протилежні погляди, тож псевдореферендуми там не можна назвати "вільним волевиявленням людей".

"рф, її політичне керівництво та всі причетні до цих "референдумів" та інших порушень міжнародного права в Україні будуть притягнуті до відповідальності, а також будуть розглянуті додаткові обмежувальні заходи проти росії", – запевнив Боррель.

Як відомо, окупанти планують провести з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

Раніше повідомлялось, що Макрон запропонував реформувати Радбез ООН і обмежити право вето.

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21 09 2022 08:08
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