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ПОЛІТИКА

"Настав час для максимальної підтримки Києва ЄС" – Боррель

11 грудня 2023, 10:35
Фото: Українська правда
Головний дипломат ЄС наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні.

Міністри закордонних справ країн ЄС сьогодні, 11 грудня, обговорять гарантії безпеки для України. Варіанти винесуть на саміт європейських лідерів.

Про це повідомляє глава європейської дипломатії Жозеп Боррель, якого цитує Sky TG24.

Відповідну заяву Боррель зробив перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.

"росія продовжує атакувати Україну, але втрати Росії зростають: настав час підтримувати Київ більше, а не менше. Сьогодні ми обговорюватимемо гарантії безпеки для України, і міністри повинні дати мені орієнтири, щоб винести варіанти на саміті лідерів", - сказав Боррель.

Головний дипломат ЄС наголосив, що важливо, щоб військова підтримка України тривала на європейському рівні, а не лише на двосторонньому рівні. Крім того, він заявив, що "настав час спрямувати всі свої можливості на підтримку України", оскільки рф посилює атаки.

"Міністри повинні будуть дати мені вказівки, щоб представити Європейській раді пропозицію щодо зобов’язань у сфері безпеки, які в основному спрямовані на підвищення можливостей структур і координацію двосторонніх угод між державами-членами та Україною, а також те, що ми робимо на рівні Європейського союзу", - пояснив дипломат.

Нагадаємо, 14-15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

Раніше повідомлялось, що після "відвертої телефонної розмови" з прем'єром Іспанії Орбан укотре повторив, що лідери Євросоюзу "повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради, оскільки серед країн-членів немає єдності з цього питання".

війнаБоррельгарантії безпекипідтримка України

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