Орбан після розмови з прем'єром Іспанії й далі проти рішень щодо України на саміті ЄС

Орбан укотре повторив, що лідери Євросоюзу "повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у четвер сповістив про телефонну розмову з іспанським візаві Педро Санчесом, чия країна нині головує в Раді Європейського Союзу.

Про це обоє лідерів написали в соцмережі X (Twitter).

Після "відвертої телефонної розмови" з Санчесом Орбан укотре повторив, що лідери Євросоюзу "повинні утриматися від обговорення питання вступу України до ЄС під час грудневого засідання Європейської ради, оскільки серед країн-членів немає єдності з цього питання".

Іспанський прем'єр без уточнень зазначив, що з угорським візаві говорив про "прогрес на шляху до вступу України в ЄС", і пообіцяв від імені країни, що головує в Раді ЄС, робити все для досягнення консенсусу і збереження фінансової та військової підтримки України.

"Захист міжнародного порядку, заснованого на правилах, є однією з основоположних цінностей Європейського Союзу", – підкреслив Санчес.

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних із Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.