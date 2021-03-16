Боррель назвав основні напрями оновленої міграційної політики Євросоюз

Високий представник ЄС Жозеп Боррель оприлюднив чотири напрями вдосконалення політики Євросоюзу у сфері регулювання міграції.

Про це Боррель заявив на пресконференції за підсумками неформальної віртуальної зустрічі міністрів закордонних та внутрішніх справ ЄС, передає Укрінформ.

"Внутрішній та зовнішній виміри проблеми міграції мають розглядатися разом… Міграція не може розглядатися окремо для кожної країни. Це явище, яке завжди пов’язує одну країну з іншими", - зазначив Боррель.

За його словами, головні напрямки просування у питаннях міграційної політики, які були визначені за результатами сьогоднішньої зустрічі, можна викласти у чотирьох пунктах.

Перше. Члени ЄС не можуть розглядати політику міграції ізольовано від загальних партнерських відносин з країнами походження і транзиту, без участі яких неможливо розв'язати будь-яку проблему в цій сфері.

Другий напрям стосується широкого підходу до положень Пакту міграції ЄС, який передбачає заходи регулювання з одночасним досягненням прогресу в питаннях реадмісії. Цей принцип має стати частиною загальних відносин ЄС з країнами-партнерами.

Третє. Загальні питання регулювання міграції з третіми країнами та відповідні домовленості мають містити положення щодо шляхів легальної міграції.

"Коли ми укладаємо угоду про партнерство, вона має включати питання щодо легальної міграції. Це має бути частиною конструктивного партнерства. Законна міграція усуває причини для того, щоб користуватися небезпечними нелегальними шляхами… Нам потрібна міграція, але вона має бути регульованою, справедливою і безпечною", - сказав Високий представник ЄС.

Четвертий напрямок передбачає, що Євросоюз має вжити активніших підходів для менеджменту міграційних процесів та у поводженні з біженцями. Це включає орієнтацію на досягнення конкретних результатів, які є можливими лише за умови координації таких зусиль із країнами-партнерами на якомога вищому рівні.

Як повідомлялося, у вересні 2020 року Єврокомісія представила пропозиції щодо прийняття нового Пакту міграції та притулку ЄС, який передбачає чіткіші правила координації зусиль та солідарності у регулюванні міграційних процесів, а також у розв'язанні проблем нелегальної міграції. Згадані пропозиції передбачають, зокрема, посилення співпраці Євросоюзу з країнами походження та транзиту мігрантів.

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