Європарламент оголосив ЄС "зоною свободи ЛГБТ+"

Це відповідь на дискримінацію сексменшин у Польщі та Угорщині

У відповідь на дискримінацію прав ЛГБТ+ у Польщі та в Угорщині Європарламент ухвалив резолюцію, якою оголосив Європейський Союз "зоною свободи ЛГБТ+".

Ініціативу підтримали 492 депутати, 141 парламентар виступив проти, а 46 утрималися, повідомляє "Громадське".

"ЛГБТ+-люди в ЄС повинні користуватися свободою жити й публічно демонструвати свою сексуальну орієнтацію і гендерну ідентичність, не побоюючись нетерпимості, дискримінації або переслідувань", - наголосили в резолюції.

У Європарламенті вирішили ухвалити таке рішення з нагоди другої річниці того, як у Польщі один із регіонів вперше оголосив себе «зоною, вільною від ЛГБТ+».

Депутати наголошують, що такі «зони» є частиною значно більшої дискримінації сексменшин у Польщі. Парламентарі зазначають, що ця дискримінація відбувається не лише з боку звичайних людей, але й від державної влади, виборних посадових осіб, зокрема, президента.

Європарламент висловив жаль щодо арештів активістів за права ЛГБТ+, а також щодо нападів під час маршів за права сексменшин.

У Європарламенті зазначили, що Єврокомісія має застосувати й інші інструменти впливу щодо міст, які визнали себе "зоною, вільною від ЛГБТ+", окрім як позбавляти фінансування в межах програми співпраці міст-побратимів.

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