Парламент Швейцарії легалізував одностатеві шлюби
Швейцарія - одна з небагатьох європейських країн, де одностатеві шлюби незаконні, повідомляє "Європейська правда". Країна дозволяє одностатевим парам вступати в "зареєстровані партнерства", але це не дає тих же прав, що і шлюб, в тому числі на отримання громадянства та спільне усиновлення дітей.
Дві палати парламенту схвалили законопроєкт після кількох раундів дебатів.
Формулювання законопроєкту дозволяє геям і лесбіянкам вступати в шлюб, а лесбіянкам - доступ до донорства сперми.
Але останнє слово залишиться за самими швейцарцями, оскільки християнська ультраконсервативна партія Федеральний демократичний союз оголосила, що вона попросить винести закон на референдум.
Читайте також: Швецію визнали найбезпечнішою країною для ЛГБТ-туристів
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У Берліні обшуки в будинках і магазинах через вкрадену 100-кілограмову золоту монету
- ФОТО Світ зустрів єдине у 2020 році повне сонячне затемнення
- ФОТО На Сицилії прокинувся вулкан Етна, стовп попелу - понад 5 кілометрів