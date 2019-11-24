CУСПІЛЬСТВО НОВИНИШвеція посіла перше місце серед 150 країн у щорічному рейтингу LGBTQ+ Danger Index 2019 щодо безпеки ЛГБТ-туристів у країні. Також у першу п’ятірку увійшли Канада, Норвегія, Португалія та Бельгія.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Швецію визнали найбезпечнішою країною для ЛГБТ-туристів
При формуванні рейтингу враховували легалізацію одностатевих шлюбів, захист від дискримінації, криміналізацію насильства, політику щодо всиновлення і загалом якість життя в країні
Фото: israelperson.co.il
Україна опинилася на 88 позиції. Останні позиції у рейтингу займають Нігерія, Катар, Ємен, Саудівська Аравія і Танзанія, повідомляє "Громадське".
При формуванні рейтингу враховували легалізацію одностатевих шлюбів, захист від дискримінації, криміналізацію насильства, політику щодо всиновлення і загалом якість життя в країні.
Нагадаємо, що трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів
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