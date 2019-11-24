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Швецію визнали найбезпечнішою країною для ЛГБТ-туристів

При формуванні рейтингу враховували легалізацію одностатевих шлюбів, захист від дискримінації, криміналізацію насильства, політику щодо всиновлення і загалом якість життя в країні
Швеція посіла перше місце серед 150 країн у щорічному рейтингу LGBTQ+ Danger Index 2019 щодо безпеки ЛГБТ-туристів у країні. Також у першу п’ятірку увійшли Канада, Норвегія, Португалія та Бельгія.
Швецію визнали найбезпечнішою країною для ЛГБТ-туристів Фото: israelperson.co.il

Україна опинилася на 88 позиції. Останні позиції у рейтингу займають Нігерія, Катар, Ємен, Саудівська Аравія і Танзанія, повідомляє "Громадське".

При формуванні рейтингу враховували легалізацію одностатевих шлюбів, захист від дискримінації, криміналізацію насильства, політику щодо всиновлення і загалом якість життя в країні.

Нагадаємо, що трансгендерність офіційно виключили зі списку психічних розладів

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24 11 2019 16:45
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