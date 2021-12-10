Боррель обговорив із європейськими міністрами, як допомогти афганцям
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні міністри обговорили конкретні шляхи збільшення підтримки з боку Європейського Союзу афганському народу, зокрема, надання основних послуг і зміцнення стійкості афганського суспільства", - заявив Боррель журналістам за підсумками переговорів.
Боррель зазначив, що, незважаючи на те, що Брюссель уже збільшив гуманітарну підтримку Афганістану, цього недостатньо для запобігання голоду і гуманітарної кризи.
Також він зазначив, що за оцінками Норвезької ради у справах біженців, щонайменше 1 млн афганських дітей у цій країні перебуває під загрозою загибелі від холоду і голоду, якщо вони не отримають допомогу. "Ми не можемо чекати і дивитися, ми повинні діяти, і діяти швидко", - сказав Боррель.
Нагадаємо, що делегація США і представники вищої ланки "Талібану" провели перші перемовини з часу, коли Сполучені Штати і союзники остаточно залишили територію Афганістану.
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