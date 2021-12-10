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Боррель обговорив із європейськими міністрами, як допомогти афганцям

За оцінками Норвезької ради у справах біженців, щонайменше 1 млн афганських дітей перебуває під загрозою загибелі від холоду і голоду
Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель повідомив у понеділок, що провів переговори відеозв'язком з декількома європейськими міністрами, які курирують питання розвитку, і обговорив з ними способи допомоги афганцям.
Боррель обговорив із європейськими міністрами, як допомогти афганцям Фото: Українська правда

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні міністри обговорили конкретні шляхи збільшення підтримки з боку Європейського Союзу афганському народу, зокрема, надання основних послуг і зміцнення стійкості афганського суспільства", - заявив Боррель журналістам за підсумками переговорів.

Боррель зазначив, що, незважаючи на те, що Брюссель уже збільшив гуманітарну підтримку Афганістану, цього недостатньо для запобігання голоду і гуманітарної кризи.

Також він зазначив, що за оцінками Норвезької ради у справах біженців, щонайменше 1 млн афганських дітей у цій країні перебуває під загрозою загибелі від холоду і голоду, якщо вони не отримають допомогу. "Ми не можемо чекати і дивитися, ми повинні діяти, і діяти швидко", - сказав Боррель.

Нагадаємо, що делегація США і представники вищої ланки "Талібану" провели перші перемовини з часу, коли Сполучені Штати і союзники остаточно залишили територію Афганістану.

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12 10 2021 10:04
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