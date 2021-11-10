США провели першу зустріч з лідерами "Талібану" з часу виходу з Афганістану
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.
У Держдепі заявили, що зустріч делегацій проходила 9-10 жовтня у Досі, в Катарі.
"Делегація США зосередилася на питаннях безпеки і стурбованості щодо терористичних загроз та безпечного виїзду громадян США, інших країн та афганських партнерів, а також ситуації з правами людини, у тому числі можливості значної участі жінок і дівчат у всіх сферах суспільного життя", - зазначають у заяві.
Повідомляється, що обговорювалося також надання гуманітарної допомоги "напряму афганському народові".
"Дискусії були щирими та професійними, і делегація США наголосила, що "Талібан" судитимуть за діями, не лише словами", - підсумовують у повідомленні Держдепу.
Речник "Талібану" Забігулла Муджахід у коментарі ЗМІ зазначив, що дискусії були "детальними", стосувалися у тому числі гуманітарної допомоги та що такі контакти продовжаться.
Перед цим представник Держдепу сказав у коментарі CNN, що зустріч не означає визнання і легітимізації "Талібану".
"Ми чітко даємо зрозуміти, що будь-яку легітимність потрібно заробити своїми діями", - сказав співрозмовник CNN.
Нагадаємо, що представники руху Талібан закликали Сполучені Штати розморозити резерви Центрального банку Афганістану.
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