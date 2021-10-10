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Таліби просять США розморозити банківські активи Афганістану

В ході обговорень була підкреслена необхідність встановлення добрих, позитивних відносин між сторонами на рівноправній основі. Ми підкреслили необхідність розморожування фінансових активів Афганістану зважаючи на складні обставини, з якими він стикнувся
Представники руху Талібан закликали Сполучені Штати розморозити резерви Центрального банку Афганістану.
Таліби просять США розморозити банківські активи Афганістану
Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на учасників переговорів між США і Талібаном, які проходять в Катарі.
 
"Амір Хан Муттакі, виконувач обов'язків міністра закордонних справ уряду, сформованого талібами, який очолює делегацію Талібану на дводенних переговорах в столиці Катару - Досі, повідомив, що американська сторона пообіцяла підтримати надання гуманітарної допомоги й передати афганцям вакцини проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
 
Як зазначається, Муттакі додав, що сторони обговорили "відкриття нового розділу" у відносинах.
 
"В ході обговорень була підкреслена необхідність встановлення добрих, позитивних відносин між сторонами на рівноправній основі. Ми підкреслили необхідність розморожування фінансових активів Афганістану зважаючи на складні обставини, з якими він стикнувся", - сказав Муттакі.
 
Як нагадує ГА, після того, як таліби захопили владу в Кабулі, Вашингтон заморозив мільярди доларів, що зберігаються в активах афганського Центробанку, які в основному депоновані у Федеральній резервній системі США. Світовий банк і МВФ також заблокували надання фінансової допомоги, яка спрямовувалася на розвиток Афганістану, пославшись на порушення прав людини талібами.
 
За даними Світового банку, ці кроки США і міжнародних донорів позбавили Афганістан грантів, що покривали 75% державних видатків.
 
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10 10 2021 12:30
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