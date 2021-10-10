БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПредставники руху Талібан закликали Сполучені Штати розморозити резерви Центрального банку Афганістану.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Таліби просять США розморозити банківські активи Афганістану
В ході обговорень була підкреслена необхідність встановлення добрих, позитивних відносин між сторонами на рівноправній основі. Ми підкреслили необхідність розморожування фінансових активів Афганістану зважаючи на складні обставини, з якими він стикнувся
Про це повідомляє Голос Америки із посиланням на учасників переговорів між США і Талібаном, які проходять в Катарі.
"Амір Хан Муттакі, виконувач обов'язків міністра закордонних справ уряду, сформованого талібами, який очолює делегацію Талібану на дводенних переговорах в столиці Катару - Досі, повідомив, що американська сторона пообіцяла підтримати надання гуманітарної допомоги й передати афганцям вакцини проти коронавірусу", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Муттакі додав, що сторони обговорили "відкриття нового розділу" у відносинах.
"В ході обговорень була підкреслена необхідність встановлення добрих, позитивних відносин між сторонами на рівноправній основі. Ми підкреслили необхідність розморожування фінансових активів Афганістану зважаючи на складні обставини, з якими він стикнувся", - сказав Муттакі.
Як нагадує ГА, після того, як таліби захопили владу в Кабулі, Вашингтон заморозив мільярди доларів, що зберігаються в активах афганського Центробанку, які в основному депоновані у Федеральній резервній системі США. Світовий банк і МВФ також заблокували надання фінансової допомоги, яка спрямовувалася на розвиток Афганістану, пославшись на порушення прав людини талібами.
За даними Світового банку, ці кроки США і міжнародних донорів позбавили Афганістан грантів, що покривали 75% державних видатків.
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