Боррель пообіцяв продовжувати підтримку України

Євросоюз уже виділив допомогу на 50 млрд євро

Євросоюз виділив Україні військову, фінансову, економічну та гуманітарну допомогу майже на 50 млрд євро, і держави союзу мають намір продовжувати підтримку, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель засідання Ради ЄС на рівні глав МЗС 23 січня, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні (23 січня) ми досягли політичної угоди щодо сьомого траншу військової допомоги на додаткові 500 млн євро та ще за заходами на 45 млн, щоб українські солдати змогли отримати підготовку в рамках нашої місії військової підтримки", - сказав Боррель.

Він відзначив підготовку саміту "ЄС - Україна" 3 лютого, "першого саміту відтоді, як Україна отримала статус кандидата" на вступ до Євросоюзу.

Нагадаємо, раніше Боррель назвав оголошене путіним 36-годинне припинення вогню з нагоди православного Різдва "таким, що не заслуговує на довіру".