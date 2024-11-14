Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Боррель пропонує Євросоюзу зупинити політичний діалог з Ізраїлем

14 листопада 2024, 11:37
Боррель пропонує Євросоюзу зупинити політичний діалог з Ізраїлем
Фото: Українська правда
Призупинення потребуватиме схвалення всіх 27 країн.

Високий представник блоку з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує призупинити політичний діалог з Ізраїлем через поточну ситуацію в Газі.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилось агентство Reuters.

В листі, який надійшов в середу міністрам закордонних справ країн Євросоюзу напередодні їхньої зустрічі найближчого понеділка, Боррель висловив "серйозне занепокоєння з приводу можливих порушень міжнародного гуманітарного права в Газі".

Дипломат каже, що "дотепер цих занепокоєнь Ізраїль не врахував достатньою мірою".

"У світлі вищевикладених міркувань я внесу на розгляд пропозицію про те, щоб ЄС застосував положення про права людини для призупинення політичного діалогу з Ізраїлем", – написав Боррель.

Призупинення потребуватиме схвалення всіх 27 країн ЄС, що, на думку дипломатів, на яких посилається агентство, є малоймовірним.

За словами трьох дипломатів, багато країн виступили проти, коли високопосадовець Євросоюзу в середу поінформував послів у Брюсселі про цю пропозицію.

Один із дипломатів сказав, що посли були "здивовані" відсутністю належної підготовки пропозиції.

За словами дипломата, дії Борреля призвели до того, що Євросоюз "став "більш розділеним, ніж будь-коли".

Ще один співрозмовник агентства зауважив, що пропозиція Борреля має стати потужним сигналом стурбованості поведінкою Ізраїлю у війні.

Її обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ – останній, на якій він головуватиме перед закінченням свого п'ятирічного терміну.

Також стало відомо, що Ізраїль не виконав вимоги США щодо гуманітарної допомоги в Газі.

 

ІзраїльЄвросоюзЖозеп Боррель

Останні матеріали

Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється