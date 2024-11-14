Боррель пропонує Євросоюзу зупинити політичний діалог з Ізраїлем

Призупинення потребуватиме схвалення всіх 27 країн.

Високий представник блоку з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель пропонує призупинити політичний діалог з Ізраїлем через поточну ситуацію в Газі.

Про це йдеться у листі, з яким ознайомилось агентство Reuters.

В листі, який надійшов в середу міністрам закордонних справ країн Євросоюзу напередодні їхньої зустрічі найближчого понеділка, Боррель висловив "серйозне занепокоєння з приводу можливих порушень міжнародного гуманітарного права в Газі".

Дипломат каже, що "дотепер цих занепокоєнь Ізраїль не врахував достатньою мірою".

"У світлі вищевикладених міркувань я внесу на розгляд пропозицію про те, щоб ЄС застосував положення про права людини для призупинення політичного діалогу з Ізраїлем", – написав Боррель.

Призупинення потребуватиме схвалення всіх 27 країн ЄС, що, на думку дипломатів, на яких посилається агентство, є малоймовірним.

За словами трьох дипломатів, багато країн виступили проти, коли високопосадовець Євросоюзу в середу поінформував послів у Брюсселі про цю пропозицію.

Один із дипломатів сказав, що посли були "здивовані" відсутністю належної підготовки пропозиції.

За словами дипломата, дії Борреля призвели до того, що Євросоюз "став "більш розділеним, ніж будь-коли".

Ще один співрозмовник агентства зауважив, що пропозиція Борреля має стати потужним сигналом стурбованості поведінкою Ізраїлю у війні.

Її обговорюватимуть на зустрічі міністрів закордонних справ – останній, на якій він головуватиме перед закінченням свого п'ятирічного терміну.

Також стало відомо, що Ізраїль не виконав вимоги США щодо гуманітарної допомоги в Газі.