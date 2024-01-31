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ПОЛІТИКА

Боррель просить виправити роки "недбалості та недофінансування" військової мобільності в Європі

31 січня 2024, 08:12
Боррель просить виправити роки
Фото: Українська правда
Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани росії напасти на країни НАТО.

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав членів Євросоюзу виправити роки "недбалості та недофінансування" військової мобільності в Європі.

Про це повідомляє  Еuropa press.

Боррель вважає, що дебати тепер мають тривати щодо того, як компенсувати десятиліття недостатнього фінансування у питанні, яке вийшло на перший план після початку російського вторгнення в Україну.

"Сьогодні європейці виявили, що живуть у дуже конфронтаційному і небезпечному світі. Ми повинні інвестувати у військову мобільність, де роки нехтування та брак фінансування повинні бути виправлені", - заявив Боррель.

Верховний представник ЄС також підкреслив необхідність збільшення навчань із військової мобільності.

Варто зазначити, що 30 січня Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

Раніше повідомлялось, що Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.

НАТОБоррель

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