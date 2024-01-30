Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Три члени НАТО підписали угоду про прискорення розгортання військ на східному фланзі

30 січня 2024, 21:57
Три члени НАТО підписали угоду про прискорення розгортання військ на східному фланзі
Фото: з вільного доступу
Наразі НАТО проводить найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни - "Стійкий захисник-2024", в яких беруть участь близько 90 000 військовослужбовців.

Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок вторгнення росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський союз почали прискорювати підготовку на випадок виникнення військового конфлікту з рф.

За такого сценарію очікується, що США та інші союзники по НАТО направлять великі військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину і Польщу на східний фронт.

Наразі НАТО проводить найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни - "Стійкий захисник-2024", в яких беруть участь близько 90 000 військовослужбовців.

Виступаючи на заході в Європейському оборонному агентстві ЄС у Брюсселі, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вкрай важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне будь-який можливий конфлікт.

"Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко переміщатися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала вона перед тим, як три країни підписали лист про наміри щодо тіснішої співпраці.

НАТО попередило своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з росією.

"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни", - заявив агентству Reuters наприкінці минулого року начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Силам НАТО, як і раніше, необхідно дотримуватися безлічі різних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправки боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

В Альянсі ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".

НімеччинаПольщаНідерландиНАТО

Останні матеріали

Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Технології
Утримувати, розбудовувати та завдавати удару. Візія відновлення переваги України у 2024 році – військові аналітики
Переклад iPress – 30 січня 2024, 16:34
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Українцям поки вдається відбивати атаки росіян на Авдіївку. Але російські війська тиснуть майже скрізь – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 30 січня 2024, 12:11
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Політика
Коли долю Європи вирішує меншість. Чи справді Конгрес покине Україну після того, як США згуртували світ, щоб допомогти українцям? – Енн Епплбом
Переклад iPress – 29 січня 2024, 16:18
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Технології
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 19:04
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Політика
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Переклад iPress – 26 січня 2024, 16:47
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється