Три члени НАТО підписали угоду про прискорення розгортання військ на східному фланзі

Наразі НАТО проводить найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни - "Стійкий захисник-2024", в яких беруть участь близько 90 000 військовослужбовців.

Німеччина, Нідерланди та Польща підписали угоду, спрямовану на скорочення бюрократичної тяганини, що перешкоджає швидкому пересуванню військ і озброєнь до східного флангу НАТО.

Про це повідомляє Reuters.

Унаслідок вторгнення росії в Україну у 2022 році і НАТО, і Європейський союз почали прискорювати підготовку на випадок виникнення військового конфлікту з рф.

За такого сценарію очікується, що США та інші союзники по НАТО направлять великі військові підкріплення через порти Північного моря через Німеччину і Польщу на східний фронт.

Наразі НАТО проводить найбільші військові навчання з часів закінчення холодної війни - "Стійкий захисник-2024", в яких беруть участь близько 90 000 військовослужбовців.

Виступаючи на заході в Європейському оборонному агентстві ЄС у Брюсселі, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вкрай важливо створити умови, які дають змогу швидко розгорнути військові сили до того, як виникне будь-який можливий конфлікт.

"Географія така, яка вона є. Це означає, що ви повинні мати можливість швидко переміщатися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала вона перед тим, як три країни підписали лист про наміри щодо тіснішої співпраці.

НАТО попередило своїх членів, що занадто велика бюрократична тяганина перешкоджає пересуванню військ Європою, і ця проблема може призвести до серйозних затримок у разі початку конфлікту з росією.

"У нас закінчується час. Те, що ми не зробимо в мирний час, не буде готове в разі кризи або війни", - заявив агентству Reuters наприкінці минулого року начальник логістичного командування НАТО генерал-лейтенант Александр Соллфранк.

Силам НАТО, як і раніше, необхідно дотримуватися безлічі різних правил, починаючи від попереднього повідомлення, необхідного для відправки боєприпасів, і закінчуючи допустимою довжиною військових конвоїв.

Нещодавно в західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани росії напасти на країни НАТО. Зокрема були оприлюднені сценарії, а також інфографіки. Чиновники тим часом уже почали закликати готуватися до можливої війни.

В Альянсі ще минулого року попереджали країни-члени про вплив бюрократичної тяганини на пересування військ по Європі, запропонувавши як вирішення створення "військового Шенгену".