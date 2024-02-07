Боррель провів ранок в укритті через російську атаку на Київ

До свого допису він також додав фото з укриття.

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку рф.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель.

До свого допису він також додав фото з укриття.

Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення рф візитом.

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

Нагадаємо, вранці 7 лютого росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Республіка Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл росією території України.