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ПОЛІТИКА

Боррель провів ранок в укритті через російську атаку на Київ

07 лютого 2024, 10:41
Боррель провів ранок в укритті через російську атаку на Київ
Джерело: twitter.com/JosepBorrellF
До свого допису він також додав фото з укриття.

Високому представникові ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозепу Боррелю, який напередодні прибув до Києва, довелося провести ранок в укритті через масовану ракетну атаку рф.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Починаю свій ранок в укритті, коли по всьому Києву лунають сигнали повітряної тривоги.Це щоденна реальність відважного українського народу, відколи росія розпочала свою незаконну агресію", – написав Боррель.

До свого допису він також додав фото з укриття.

Жозеп Боррель у вівторок прибув до Києва з четвертим від початку повномасштабного вторгнення рф візитом.

У зовнішньополітичній службі ЄС уточнили, що візит Борреля в Україну триватиме два дні – 6 і 7 лютого.

Нагадаємо, вранці 7 лютого росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Республіка Польща активізувала протокол захисту власного повітряного простору через ракетний обстріл росією території України. 

війнаБоррельатака на рф

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