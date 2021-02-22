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Боррель: Росія обрала курс конфронтації, ЄС підготує відповідь

Перед зустріччю міністрів закордонних справ головний дипломат Люксембургу Жан Ассельборн оголосив про нові санкції проти Росії через справу критика Кремля Алексєя Навального
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель очікує на єдність країн-членів під час обговорення у понеділок відповіді Євросоюзу на арешт опозиціонера Навального та придушення мирних мітингів у Росії.
Боррель: Росія обрала курс конфронтації, ЄС підготує відповідь Фото: Українська правда

Про це Боррель сказав, прибувши на засідання ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, повідомляє "Європейська правда". 

"Зрозуміло, що Росія перебуває на конфронтаційному курсі з ЄС. У справі пана Навального - це груба відмова поважати зобов’язання, включно з відмовою взяти до уваги рішення Європейського суду з прав людини. На раді міністрів закордонних справ відбудеться важлива дискусія про те, як реагувати на це", - заявив Боррель. 

Він висловив сподівання на єдність та рішучість країн-членів.

Перед зустріччю міністрів закордонних справ головний дипломат Люксембургу Жан Ассельборн оголосив про нові санкції проти Росії через справу критика Кремля Алексєя Навального. 

Глава МЗС Австрії Александр Шалленберг напередодні висловив очікування, що нові санкції будуть підтримані широкою більшістю.

Новий санкційний механізм ЄС за порушення прав людини, що був схвалений у 2020 році, передбачає замороження активів і/або обмеження на поїздки. Справа Навального може стати першим випадком, коли Євросоюз задіє його. 

Посол РФ при ЄС Владімір Чижов заявив, що Росія вживатиме заходів у відповідь, якщо Євросоюз піде на нові санкції. 

Читайте також: ЄС почав роботу над новими санкціями проти РФ через Навального

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22 02 2021 10:15
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