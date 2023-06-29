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ПОЛІТИКА

Боррель: Слабший путін – це більша небезпека

29 червня 2023, 15:59
Боррель: Слабший путін – це більша небезпека
Фото: з вільних джерел
путін втратив монополію на застосування сили, і, безперечно, нестабільна росія є більшим ризиком.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель вважає, що заколот ПВК "Вагнер" послабив владу очільника кремля і ЄС потрібно готуватися до нових ризиків, що постають у зв'язку з більшою нестабільністю росії. 

Про це повідомляє CNN.

"Очевидно, що путін виходить з цієї кризи слабшим. Але слабший путін – це більша небезпека. Тож нам треба дуже добре розуміти наслідки... путін втратив монополію на застосування сили, і, безперечно, нестабільна росія є більшим ризиком", – зазначив Жозеп Боррель. 

На уточнюючі запитання про те, що збираються робити країни Євросоюзу, Боррель зазначив, що ЄС "думає над сценаріями і потребує глибокого аналізу". 

"Будьте певні, саме цим зараз займаються усі розвідки країн-членів", – додав дипломат. 

Боррель зауважив, що з приводу того, що відбувалося у росії, подальших подій і наслідків заколоту залишається дуже багато питань. Він припустив, що очільник кремля ближчим часом почне боротьбу з людьми всередині системи, у лояльності яких має сумніви. 

"Єдина відповідь, яку ми можемо дати на будь-що, що відбувається в росії – це продовжувати підтримувати Україну", – наголосив високий представник ЄС. 

Він додав, що проситиме лідерів продовжити підтримувати фінансування Європейського фонду миру, з якого у тому числі фінансують військову допомогу для України. 

Раніше ми писали, що заколот "Вагнера" на вихідних і його хаотичні наслідки поставили під загрозу цей імідж, похитнувши багато уявлень про авторитарні повноваження путіна, стабільності росії та ймовірного перебігу війни в Україні.

заколот прігожинаПутінБоррель

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