Боррель сподівається на засудження війни росії проти України на саміті G20

Цю війну необхідно засудити.

Міністри закордонних справ країн G20 на саміті в Індії мають засудити війну росії проти України.

Про це повідомляє Reuters.

"Цю війну необхідно засудити", - заявив головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель ЗМІ в Індії на зустрічі представників G20.

"Я сподіваюся, я впевнений, що дипломатичний потенціал Індії буде використано для того, щоб змусити росію зрозуміти, що цю війну потрібно закінчити", - додав він.

При цьому джерело в ЄС повідомило виданню, що делегація Євросоюзу не підтримає заяву на зустрічі G20, якщо вона не включатиме засудження війни.

Ці коментарі прозвучали через кілька годин після того, як росія заявила, що вважає G20 престижним форумом, "де мають прийматися збалансовані консенсусні рішення в інтересах усього людства".

Нагадаємо, війна рф проти України стане важливою частиною обговорень на зустрічі глав МЗС G20, але Індія впевнена, що економічні проблеми, створені війною, отримають не меншу увагу.