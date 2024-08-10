Боррель відреагував на російський удар по торговому центру у Костянтинівці

Серед загиблих у Костянтинівці є діти.

Україні потрібно більше військової підтримки, аби захистити свої міста від обстрілів з боку рф.

Так на обстріл Костянтинівки відреагував високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

"росія знову обстріляла українських цивільних, атакувавши багатолюдний торговий центр у Костянтинівці Донецької області. Ми підтримуємо відповідальність за цей та інші російські воєнні злочини. Зараз Україна потребує більшої військової підтримки для захисту своїх міст, цивільного населення та інфраструктури", – написав Боррель у соцмережі Х.

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по супермаркету в Костянтинівці приблизно опівдні, 9 серпня. За даними місцевих ресурсів, вони влучили у «Екомаркет». Також майже знищено відділення «Нової пошти».

За останніми даними, в результаті удару, 14 людей загинули, ще 43 – дістали поранення. Відомо про щонайменше двох загиблих дітей.