Боррель: Якщо Україна програє – ми програємо

Євродипломат закликав продовжувати підтримку Києва.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель закликав союзників продовжувати підтримку України.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Якщо Україна програє – ми програємо. Нам потрібно зберігати нашу одностайність та єдність у підтримці України. Ми – найперші, хто надає допомогу для України, саме ми, більше ніж США, ви знаєте цифри", – зазначив Боррель

Євродипломат зауважив, що перспектива членства, розвиток програм стійкої економічної та фінансової підтримки, військова допомога в рамках Європейського фонду миру та від країн-членів на двосторонній основі, опрацювання гарантій безпеки на майбутнє - всі ці питання є дуже важливими компонентами допомоги ЄС для України, особливо зараз, коли ситуація на фронті складна.

"Все це має спрацювати для українського наступу, який стикається із труднощами, щоб Україна могла стримати російське вторгнення та відновити свої території. російські втрати є дуже важливими, але росія може поповнювати сили. Вона готова принести в жертву навіть більше людей... До путіна Сталін був переконаний, що кількість сама по собі є джерелом якості, коли людське життя не має значення та не цінується", – сказав він

"Те, що є неприйнятним для українців у вимірі людських втрат, є дуже прийнятним для росіян у короткостроковій перспективі. Тож єдиним рішенням є продовжувати нашу допомогу для України та залишатися об’єднаними навколо цього питання, тому що ставкою є наші ключові цінності", – додав Боррель.

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