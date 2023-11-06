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ПОЛІТИКА

Єрмак розкритикував Захід через "втому від війни" – Politico

06 листопада 2023, 16:19
Єрмак розкритикував Захід через
Фото: Офіс Президента
Ті, хто втомився від війни путіна в Україні, можуть "прокинутися" у світі з меншою свободою, каже Андрій Єрмак.

Світові лідери повинні підтримувати Україну, незважаючи на додаткові вимоги, пов’язані з війною Ізраїлю та Хамас.

Про це сказав очільник Офісу президента України Андрій Єрмак  в інтерв’ю Politico.

Андрій Єрмак також різко відкинув думку, озвучену минулого тижня прем’єр-міністром Італії Джорджією Мелоні під час розмови з російськими пранкерами , що багато хто втомився від війни в Україні. 

Єрмак наполягав на тому, що Україна "ніколи не буде жити в режимі замороженого конфлікту", і попередив, що скарги на "втому від війни" відіб’ються на західних державах так само, як і на Україні, стверджуючи, що цей наратив обумовлений поштовхом російської пропаганди, щоб послабити рішучість союзників, коли війна Ізраїлю та Хамас відвернула увагу світових столиць.

Єрмака попросили прокоментувати заяву Юнкера про те, що Україна поки не відповідає критеріям членства у ЄС, тому що "корумпована на усіх рівнях суспільства".

"Не пригадую, щоби пан Юнкер приїздив в Україну протягом останніх кількох років. Тож трохи дивно чути від нього такі слова", – відповів керівник Офісу президента.

"Я категорично відкидаю заяву про те, що Україна "дуже корумпована". Такі виклики існують по всьому світу, але наведіть мені приклад якоїсь іншої країни, яка в умовах такої жахливої війни проводила би реформи таких масштабів", – додав Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання, чи очікує він, що спроба України розпочати переговори про вступ до ЄС найближчим часом, налаштований Єрмак зазначив, що візит до України президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн у суботу віщує амбіції його країни щодо ЄС . 

"Так, це те, чого ми очікуємо, тому що ми робимо все, щоб це відбулося", – сказав він. "І я вважаю, що візит Урсули фон дер Ляєн... є дуже потужним кроком на цьому шляху".

Під час свого візиту до Києва в суботу фон дер Ляєн натякнула , що Єврокомісія рекомендуватиме країнам ЄС почати переговори про вступ з Україною. Лідери ЄС обговорять це питання на саміті в грудні.

ЄСЄрмакУрсула фон дер Ляєнвійна в Україні

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