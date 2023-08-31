Боррель закликає країни ЄС замовляти більше боєприпасів для України

ЄС досі не виконав і чверті плану з постачання обіцяного мільйона снарядів.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель закликав країни-члени замовляти більше боєприпасів для України.

Про це пише Reuters.

Виявилось, що блок ще дуже далекий від березневої мети надати Києву мільйон артилерійських снарядів упродовж 12 місяців.

За словами Борреля, з фірмами-виробниками зброї були підписані рамкові контракти, щоб дозволити країнам-членам ЄС розміщувати спільні замовлення на 155-міліметрові снаряди, які терміново потрібні Україні.

"Тепер держави-члени мають розмістити конкретні замовлення в рамках цих рамкових угод з промисловістю", — сказав Боррель журналістам після зустрічі міністрів оборони ЄС в іспанському місті Толедо.

Країни ЄС у березні погодили план вартістю близько 2 мільярдів євро (2,18 мільярда доларів) щодо надання Україні 1 мільйона артилерійських снарядів та ракет упродовж 12 місяців.

На першому його етапі країни викуповували власні резерви, або купували запаси в інших місцях. За словами Борреля, завдяки цій частині плану вдалося мобілізувати близько 224 тисяч боєприпасів і 2,3 тисячі ракет на загальну суму близько 1,1 мільярда євро.

Це означає, що за п’ять місяців після запуску ініціативи ЄС не досяг навіть чверті від цілі.

Решта снарядів має бути отримана з другого елементу плану – схеми спільних закупівель, яка заохочує країни-члени ЄС розміщувати замовлення для України та поповнювати власні запаси, які сильно виснажуються через передачу їх Києву.

Але оскільки поки що жодних замовлень за схемою не було оголошено, деякі члени ЄС закликають блок розглянути інші варіанти.

"Ми повинні запитати себе... чи можемо ми зробити більше? І моя відповідь тут чітка: так, ми можемо", — заявив журналістам міністр оборони Естонії Ханно Певкур під час зустрічі в Толедо, яка відбулася на колишньому збройовому заводі, будівля якого зараз є університетом.

Певкур запропонував країнам ЄС ще раз переглянути власні запаси та шукати снаряди за межами ЄС, а також прийняти пропозицію Словаччини відновити старі патрони.

За словами міністра близької країни-союзниці України, ЗСУ подекуди випускають від шести до семи тисяч снарядів на день, але росія вистрілює вдесятеро більше.

Нещодавно Боррель заявив, що Європейський союз хоче навчити 40 000 тисяч українських солдатів до кінця року.