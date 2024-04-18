Боррель закликає Євросоюз надати Україні ППО, які стоять у казармах

Країни ЄС повинні передати Україні свої системи протиповітряної оборони, які "стоять у казармах про всяк випадок".

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель на зустрічі міністрів закордонних справ країн G7, повідомляє Reuters.

"Ми не можемо лише покладатися на США, ми повинні взяти на себе відповідальність і перестати говорити "США це зроблять". Ми повинні це зробити. У нас є Patriot, у нас є протиракетні системи. Треба забрати їх із наших казарм, де вони стоять про всяк випадок, і відправити в Україну, де вирує війна", - заявив Боррель.

Він впвнений, Євросоюз зрештою надішлють Україні додаткові системи ППО, але "робити це потрібно швидко".

Крім того, сьогодні німецький виробник Diehl Defence передасть Україні ще одну систему ППО IRIS-T.