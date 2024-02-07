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Боррелю показали, як Україна створює "Армію дронів"

07 лютого 2024, 15:57
Боррелю показали, як Україна створює
Фото: Українська правда
Високий представник ЄС побачив як виробляють українські безпілотники.

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель під час візиту в Україну побачив як виробляють дрони для державної програми "Армія дронів". 

Про це європейський дипломат розповів у мережі  X (twitter).

Жозеп Боррель підкреслив, що Україна має потенціал стати технологічним центром.

"Учора мав нагоду на власні очі переконатися в українській винахідливості – нещодавній стартап зараз виробляє 1500 малих дронів на день у рамках української програми "Армія дронів", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 лютого, Високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель приїхав до Києва разом із спеціальним радником Закі Лайді.

У рамках свого візиту Жозеп Боррель передав Україні систему розмінування MV-10.

дрониБоррельвійна в Україніросія окупанти

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