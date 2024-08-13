Борис Джонсон може стати головним редактором The Telegraph

Джонсон, який зараз пише колонки для The Daily Mail, раніше працював у The Daily Telegraph як кореспондент у Брюсселі, а потім – як високооплачуваний колумніст.

Колишній прем’єр Великої Британії Борис Джонсон є кандидатом на посаду головного редактора щоденної газети The Daily Telegraph.

Про це пише Sky News.

Зазначається, що колишній міністр фінансів Британії, консерватор Надім Захаві має намір придбати The Telegraph та призначити Бориса Джонсона головним редактором видання. Це питання вже нібито порушували під час переговорів Захаві з потенційними інвесторами.

Водночас джерело, наближене до Джонсона, наполягало, що жодної угоди не було досягнуто і жодних офіційних переговорів не відбувалося, хоча й визнало, що ця ідея "літала в повітрі".