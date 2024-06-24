Борис Джонсон різко відповів британському політику за підтримку путіна

На його думку, протягом останніх 30 років проблемою були "не західні провокації, а слабкість Заходу перед обличчям російської агресії".

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко поставив на місце лідера і співзасновника партії "Реформувати Сполучене Королівство" ("партія Brexit") Найджелу Фараджу, який звинуватив Захід у провокації росії до війни проти України.

Про це експрем'єр Британії написав у своєму акаунті в Х (Twitter).

Джонсон назвав позицію британського політика "черговою кремлівською пропагандою" і "нудотною історичною маячнею".

"Ніхто не провокував путіна. Ніхто не "ткнув ведмедя палицею". Народ України переважною більшістю голосів у 1991 році проголосував за те, щоб стати суверенною і незалежною країною. Вони мали повне право домагатися як членства в НАТО, так і членства в ЄС", – підкреслив Джонсон.

Експрем'єр наголосив, що за агресію рФ проти української держави у 2014 і 2022 роках несе відповідальність тільки одна людина – путін.

"Намагатися перекласти провину на інших – це морально огидно і є популяризацією путінської брехні" – додав колишній чиновник.

На його думку, протягом останніх 30 років проблемою були "не західні провокації, а слабкість Заходу перед обличчям російської агресії".