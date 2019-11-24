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Борис Джонсон розповів про плани в разі перемоги на виборах

"Моїм різдвяним подарунком країні стане повернення законопроекту щодо Brexit в парламент до святкових канікул"
В кінці жовтня Джонсон зажадав провести позачергові вибори до парламенту в обмін на відстрочку щодо Brexit, запропонувавши проголосувати 12 грудня.
Борис Джонсон розповів про плани в разі перемоги на виборах Борис Джонсон. Фото: theransomnote.com

У разі перемоги Консервативної партії на виборах її лідер, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, проведе до Різдва чергові дебати і голосування щодо Brexit, випливає з маніфесту партії, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Моїм різдвяним подарунком країні стане повернення законопроекту щодо Brexit в парламент до святкових канікул", - йдеться в повідомленні Джонсона. Крім цього, документ містить обіцянки з "заморожування" податку на прибуток, ПДВ і зборів на соціальне страхування.

В кінці жовтня Джонсон зажадав провести позачергові вибори до парламенту в обмін на відстрочку щодо Brexit, запропонувавши проголосувати 12 грудня. Його рішення підтримали лейбористи. Після перемоги консерваторів на виборах Велика Британія підпише угоду з Brexit, а Лейбористська партія в разі виграшу обіцяє провести новий референдум.

За даними опитування YouGov, рівень підтримки населенням Консервативної партії досяг найвищого показника за останні два роки. Зараз підтримати її на виборах готові 41-45% виборців Великої Британії в порівнянні з 35% у 2017-му.

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24 11 2019 12:30
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