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CУСПІЛЬСТВО

Борис Джонсон став почесним громадянином Києва

19 січня 2023, 07:51
Борис Джонсон став почесним громадянином Києва
Фото: з вільних джерел
Міський голова Києва Віталій Кличко на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі зустрівся з колишнім прем'єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном та вручив йому нагороду Почесний громадянин Києва.

Про це повідомляє прес-служба мера Києва.

Як сказано в повідомленні, Борис Джонсон неодноразово відвідував українську столицю - і в мирний, і в найдраматичніший час нашої боротьби проти російського агресора і робив усе можливе для допомоги Україні. І продовжує підтримувати Україну та "переконувати у необхідній підтримці цивілізований світ".

Нагородження відбулося в Українському домі у Давосі.

Джонсон подякував за нагороду та висловив переконання, що українці здобудуть перемогу у боротьбі за свою свободу.

"путін зробив катастрофічну помилку. А все, що ми, друзі України, маємо робити зараз - це продовжувати підтримувати Україну - танками, літаками, фінансовими ресурсами, всім необхідним. Поки Україна здобуде перемогу. Україна - вільна, суверенна, незалежна європейська країна!", - наголосив він.

Примітно, що звання почесного громадянина Києва було присвоєно екс-прем'єру Великобританії ще наприкінці листопада 2022 року. У столиці чекали на його візит, щоб вручити нагороду особисто.

Раніше повідомлялось, що Джонсон повідомив друзям, що має намір відвідати Київ у найближчі місяці, щоб продемонструвати свою публічну підтримку країні проти російських агресорів.

КиївДжонсонДавоскличко

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