Борис Джонсон: Трамп не дозволить росії перемогти у війні проти України

За словами експрем’єра Британії, простого продовження нинішньої політики Джо Байдена стосовно України "недостатньо, навіть якщо Камала (Гарріс. – Ред.) переможе".

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що Дональд Трамп у разі перемоги на президентських виборах у США не допустить перемоги росії в повномасштабній війні проти України.

Про це Джонсон сказав в інтерв’ю CNN.

За словами експрем’єра Британії, простого продовження нинішньої політики Джо Байдена стосовно України "недостатньо, навіть якщо Камала (Гарріс. – Ред.) переможе".

Він згадав свої зустрічі з Трампом на посаді міністра закордонних справ Британії й додав, що "з усіх ключових питань він (Трамп. – Ред.) займав дуже тверду позицію – чи то йшлось про Іран, Сирію чи Україну, росію або путіна.

"Я чую, що кажуть інші. Й сказати, що я не нервуюсь, було б неправдою. Я справді вкрай стурбований. Але я вважаю на основі того, що Дональд Трамп робив у минулому, що в нього буде тверда позиція", – вважає Джонсон.

Колишній британський прем’єр вважає, що Трамп, який захоплений "поверненням Америці величі", не захоче почати свій президентський термін, "дозволивши, по суті, радянській імперії "повернути велич".

Експрем'єр вважає, що непередбачуваності Трампа було б достатньо, щоб переконати путіна не ризикувати війною з суверенною країною.