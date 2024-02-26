Борис Джонсон вважає, що Україна може повернути Крим

Він сказав, що "путін вразливий у Криму".

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зазначив, що Збройні сили України здатні звільнити тимчасово окупований Крим військовим шляхом. За його словами, це можливо у разі продовження поставок озброєння від союзників.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді" під час свого візиту у Київ у другу річницю повномасштабного вторгнення рф.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну. Західна промисловість сильніша за російську. Поки виробництво артилерійських боєприпасів відбувається доволі повільно, хотілося би, щоб це процес був швидшим", − зазначив політик.

Джонсон зауважив, раніше всі думали, що президент росії владімір путін ніколи не віддасть Крим, тому Україні варто хоча б відвоювати сухопутний коридор. Утім, за його словами, пізніше Захід повірив у повернення Криму.

"Коли Україна отримає більше снарядів великої дальності, реактивні системи залпового вогню HIMARS, ракети ATACMS та Storm Shadow та інше необхідне озброєння, то Крим матиме дуже цікаві перспективи. путін дуже вразливий у Криму. Якщо дивитися на логістику та інфраструктуру, то там є великі можливості для українських військових", − підсумував Джонсон.