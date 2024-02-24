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ПОЛІТИКА

До Київа приїхав Борис Джонсон

24 лютого 2024, 12:06
До Київа приїхав Борис Джонсон
Фото: Twitter
Колишній глава британського уряду приїхав підтримати Україну у другу річницю повномасштабного вторгнення рф.

Колишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон у суботу, 24 лютого, приїхав до Києва у другу річницю повномасштабного вторгнення.

Про це Джонсон повідомиву соцмережі Х.

"Для мене честь бути тут, в Україні, у цю похмуру другу річницю… Не маю сумнівів, що українці з їхньою незламною хоробрістю переможуть і виженуть війська Путіна – за умови, якщо ми надамо їм необхідну військову, політичну та економічну підтримку", – розповів Джонсон.

Четверо західних лідерів, включаючи прем'єр-міністрів Італії Джорджу Мелоні, Канади Джастіна Трюдо та Бельгії Александра де Кроо, а також главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, прибули до Києва в суботу, 24 лютого, щоб продемонструвати солідарність з Україною у другу річницю повномасштабного російського вторгнення. 

Джонсонвізит в Україну

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