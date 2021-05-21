"Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків
Про це йдеться у листі Мінінфраструктури, повідомляє "Економічна правда".
"Украерорух" за той же період отримав 1,489 млрд грн збитків.
Причинами таких фінансових результатів для аеропорту "Бориспіль" стали:
- Карантинні обмеження в країні, встановлених з метою запобігання поширення COVID-19
- Закриття пунктів пропуску через державний кордон України для здійснення регулярного пасажирського перевезення у березні 2020 року
- Майже повне припинення внутрішнього та міжнародного авіасполучення у II кварталі 2020 року.
Натомість згідно з фінансовим планом аеропорту "Бориспіль" на 2020 рік, держпідприємством розглядався оптимістичний сценарій отримання річного доходу на суму 1,5 млрд грн.
"Мінінфраструктури здійснює управління підприємствами без втручання в оперативну діяльність, дотримуючись чинного законодавства України та стратегій розвитку підприємств", - відповіли в міністерстві на питання щодо вжитих заходів задля попередження фінансової кризи.
У листі Мінінфраструктури стосовно вжитих заходів керівництва додатково зазначили, що протягом 2020 року аеропортом суттєво оптимізовано статті витрат, були знижені експлуатаційні витрати до мінімально можливого рівня, переглянуті витрати на капітальні інвестиції у зв'язку з обмеженням надходжень грошових коштів.
Наразі державне підприємство оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора.
Нагадаємо, що пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 16,2%, міжнародних - на 15,2%.
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