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"Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків

Згідно з фінансовим планом аеропорту "Бориспіль" на 2020 рік, держпідприємством розглядався оптимістичний сценарій отримання річного доходу на суму 1,5 млрд грн.
За результатами 12 місяців 2020 року державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" відзвітувало про 1,482 мільярда гривень чистих збитків.
"Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків Фото: ukraine2012.gov.ua

Про це йдеться у листі Мінінфраструктури, повідомляє "Економічна правда".

"Украерорух" за той же період отримав 1,489 млрд грн збитків.

Причинами таких фінансових результатів для аеропорту "Бориспіль" стали:

  • Карантинні обмеження в країні, встановлених з метою запобігання поширення COVID-19
  • Закриття пунктів пропуску через державний кордон України для здійснення регулярного пасажирського перевезення у березні 2020 року
  • Майже повне припинення внутрішнього та міжнародного авіасполучення у II кварталі 2020 року.

Натомість згідно з фінансовим планом аеропорту "Бориспіль" на 2020 рік,  держпідприємством розглядався оптимістичний сценарій отримання річного доходу на суму 1,5 млрд грн.

"Мінінфраструктури здійснює управління підприємствами без втручання в оперативну діяльність, дотримуючись чинного законодавства України та стратегій розвитку підприємств", - відповіли в міністерстві на питання щодо вжитих заходів задля попередження фінансової кризи.

У листі Мінінфраструктури стосовно вжитих заходів керівництва додатково зазначили, що протягом 2020 року аеропортом суттєво оптимізовано статті витрат, були знижені експлуатаційні витрати до мінімально можливого рівня, переглянуті витрати на капітальні інвестиції у зв'язку з обмеженням надходжень грошових коштів.

Наразі державне підприємство оголосило конкурсний відбір на посаду генерального директора.

Нагадаємо, що пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 16,2%, міжнародних - на 15,2%.

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21 05 2021 10:03
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