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Пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 16,2%, міжнародних – на 15,2%

Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 33,2% та становили 2695,5 пасажирів, у міжнародному сполученні – на 34,2% та становили 2394,6 пасажирів
У січні – квітні 2021 року пасажиропотік українських аеропортів скоротився порівняно з відповідним періодом минулого року на 16,2% і становив 1632,9 пасажирів, міжнародних – на 15,2% та склали 1484,9 пасажирів.
Пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 16,2%, міжнародних – на 15,2% Фото: Громадське
Про це повідомляє Державна Авіаційна служба, передає Економічна правда.
 
"Пасажиропотоки через аеропорти України скоротились на 33,2% та становили 2695,5 пасажирів, у міжнародному сполученні – на 34,2% та становили 2394,6 пасажирів", – зазначається у повідомленні.
 
Упродовж січня – квітня 2021 року українськими авіакомпаніями виконано 14 900 тисяч комерційних рейсів, це скорочення порівняно з аналогічним періодом минулого року – на 11,8%,міжнародних – 11 700 (скорочення – на 16,4%).
 
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15 05 2021 16:33
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