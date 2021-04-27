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"МАУ" у 2020 році отримала 4,5 мільярда збитків

Авіакомпанія "МАУ" завершила 2020 рік із збитком в 4,5 млрд грн проти 1,6 млрд грн прибутку у 2019 році.
"МАУ" у 2020 році отримала 4,5 мільярда збитків Фото: РБК-Україна
Про це йдеться у повідомленні компанії про проведення 28 травня загальних зборів акціонерів, передає "Економічна правда".
 
Серед проєкту рішення загальних зборів акціонерів - затвердження фінансового результату за 2020 рік та виплата фіксованих дивідендів за привілейованими акціями в сумі 2 045 грн 52 коп за рахунок резервного капіталу.
 
Зазначається, що у 2020 році активи "МАУ" знизились з 14,9 млрд грн до 9,2 млрд грн, сумарна дебіторська заборгованість зросла до 1,619 млрд грн із 969 млн грн у 2019 році.
 
При цьому, довгострокові зобов'язання авіакомпанії скоротилися на 28,3% (до 7,4 млрд грн), поточні - зросли на 15,3% (до 13,2 млрд грн).
 
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27 04 2021 10:21
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