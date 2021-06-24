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"Бориспіль" увійшов до п’ятнадцятки найбільших аеропортів Європи

У рейтингу український аеропорт "випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабону та інших країн
Аеропорт "Бориспіль" вперше став чотирнадцятим найбільшим у Європі за кількістю пасажирів та вже відновив 60% рейсів 2019 року.
"Бориспіль" увійшов до п’ятнадцятки найбільших аеропортів Європи Фото:kbp.kiev.ua

Про це повідомляє пресслужба "Борисполя" з посиланням на звіт ACI Europe (Міжнародної рада аеропортів Європи), зазначає "Економічна правда".

Зазначається, що у рейтингу український аеропорт "випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабону, Афін, Мюнхену, Женеви, Цюриха, Мілана, Барселони, Брюсселя, Стокгольму, Варшави та ще понад 300 найбільших аеропортів Європи".

"У звіті, оприлюдненому в червні,  представлені дані щодо пасажиропотоку. За 4 місяці 2021 року аеропорт "Бориспіль" піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15", - розповів голова наглядової ради підприємства Володимир Жмак.

Він додав, що станом на травень 2021 року аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року. Водночас, за словами Жмака, станом на травень країни-учасниці Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації) відновилися лише на 39% відносно 2019 року. 

Очільник наглядової ради додав, що наразі аеропорт очікує повноцінного відновлення авіасполучення з країнами ЄС для активного зростання пасажиропотоку.

Нагадаємо, що "Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків

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24 06 2021 14:53
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