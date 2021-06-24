"Бориспіль" увійшов до п’ятнадцятки найбільших аеропортів Європи
Про це повідомляє пресслужба "Борисполя" з посиланням на звіт ACI Europe (Міжнародної рада аеропортів Європи), зазначає "Економічна правда".
Зазначається, що у рейтингу український аеропорт "випередив аеропорти Відня, Риму, Лісабону, Афін, Мюнхену, Женеви, Цюриха, Мілана, Барселони, Брюсселя, Стокгольму, Варшави та ще понад 300 найбільших аеропортів Європи".
"У звіті, оприлюдненому в червні, представлені дані щодо пасажиропотоку. За 4 місяці 2021 року аеропорт "Бориспіль" піднявся на 14 місце в Європі та вперше в історії увійшов до топ-15", - розповів голова наглядової ради підприємства Володимир Жмак.
Він додав, що станом на травень 2021 року аеропорт "Бориспіль" вже відновив 60% рейсів відносно показників 2019 року. Водночас, за словами Жмака, станом на травень країни-учасниці Євроконтролю (Європейська організація з безпеки аеронавігації) відновилися лише на 39% відносно 2019 року.
Очільник наглядової ради додав, що наразі аеропорт очікує повноцінного відновлення авіасполучення з країнами ЄС для активного зростання пасажиропотоку.
Нагадаємо, що "Бориспіль" отримав півтора мільярда збитків
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