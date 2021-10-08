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"Бориспіль" увійшов у п’ятірку кращих аеропортів Східної Європи

У опитуванні 2020-2021 років взяли участь мандрівники з понад 100 країн світу
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів 5-ту позицію у рейтингу топ-10 кращих аеропортів Східної Європи.
"Бориспіль" увійшов у п’ятірку кращих аеропортів Східної Європи Фото: ЕРА
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
 
"З 1999 року рейтинг щорічно формується консалтинговою компанією зі Сполученого Королівства Skytrax. Переможців визначають через проведення глобального опитування клієнтів аеропортів. У опитуванні 2020-2021 років взяли участь мандрівники з понад 100 країн світу", - йдеться у повідомленні.
 
За даними рейтингу, перше місце серед аеропортів у Східній Європі зайняв аеропорт Будапешту. Друге та третє місця - Бухарест та Таллінн, відповідно.
 
МА "Бориспіль" опитані оцінили вище за аеропорти в Тбілісі, Белграді, Братиславі, Загребі та Софії.
 
Нагорода World Airport Awards задає стандарти якості для світової індустрії, оцінюючи рівень обслуговування клієнтів у понад 500 аеропортах світу. Процес опитування та нагородження повністю фінансується компанією Skytrax.
 
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" реалізується пілотний проєкт Міністерства інфраструктури у межах Національної стратегії безбар’єрності. Разом із першою леді Оленою Зеленською, UNICEF та громадськими організаціями було проведено аудит простору аеропорту "Бориспіль" та напрацьовано план дій для покращення безбар’єрності. За останні 2 місяці аеропорт почав реалізовувати заплановане і наразі вже є перші позитивні результати.
 
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10 08 2021 11:34
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