"Бориспіль" увійшов у п’ятірку кращих аеропортів Східної Європи

У опитуванні 2020-2021 років взяли участь мандрівники з понад 100 країн світу

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" посів 5-ту позицію у рейтингу топ-10 кращих аеропортів Східної Європи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство інфраструктури.

"З 1999 року рейтинг щорічно формується консалтинговою компанією зі Сполученого Королівства Skytrax. Переможців визначають через проведення глобального опитування клієнтів аеропортів. У опитуванні 2020-2021 років взяли участь мандрівники з понад 100 країн світу", - йдеться у повідомленні.

За даними рейтингу, перше місце серед аеропортів у Східній Європі зайняв аеропорт Будапешту. Друге та третє місця - Бухарест та Таллінн, відповідно.

МА "Бориспіль" опитані оцінили вище за аеропорти в Тбілісі, Белграді, Братиславі, Загребі та Софії.

Нагорода World Airport Awards задає стандарти якості для світової індустрії, оцінюючи рівень обслуговування клієнтів у понад 500 аеропортах світу. Процес опитування та нагородження повністю фінансується компанією Skytrax.

У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" реалізується пілотний проєкт Міністерства інфраструктури у межах Національної стратегії безбар’єрності. Разом із першою леді Оленою Зеленською, UNICEF та громадськими організаціями було проведено аудит простору аеропорту "Бориспіль" та напрацьовано план дій для покращення безбар’єрності. За останні 2 місяці аеропорт почав реалізовувати заплановане і наразі вже є перші позитивні результати.