Бойко бачить "позитивний момент" у результатах першого туру виборів

"Те, що сьогоднішній режим буде змінений, – це вимога українців, яка яскраво проявилося вже за результатами першого туру"

Кандидат у президенти України від "Опозиційної платформи – За життя" бачить "позитивний момент" у результатах першого туру виборів, на яких він посідає четверте місце.

"Те, що сьогоднішній режим буде змінений, – це вимога українців, яка яскраво проявилося вже за результатами першого туру. Я дуже вдячний людям, і думаю, що така ж тенденція буде і в другому турі. Люди усвідомлюють свою відповідальність за долю країни ­– вони не хочуть жити ще п'ять років у війні і безладі. Це позитивний момент, і я дуже радий, що так сталося", – сказав Бойко, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, дуже важливо, щоб другий тур пройшов чесно.

Він підкреслив, що за даними ЦВК і результатами паралельного підрахунку голосів, його підтримка склала близько 12%.

Нагадаємо, що лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив, що розраховує потрапити до другого туру виборів. Так Бойко прокоментував оприлюднення попередніх даних Національного екзит-полу, згідно з якими він посідає четверте місце на виборах 31 березня.