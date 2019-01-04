Бойко бачить "позитивний момент" у результатах першого туру виборів
"Те, що сьогоднішній режим буде змінений, – це вимога українців, яка яскраво проявилося вже за результатами першого туру. Я дуже вдячний людям, і думаю, що така ж тенденція буде і в другому турі. Люди усвідомлюють свою відповідальність за долю країни – вони не хочуть жити ще п'ять років у війні і безладі. Це позитивний момент, і я дуже радий, що так сталося", – сказав Бойко, повідомляє "Радіо Свобода".
За його словами, дуже важливо, щоб другий тур пройшов чесно.
Він підкреслив, що за даними ЦВК і результатами паралельного підрахунку голосів, його підтримка склала близько 12%.
Нагадаємо, що лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив, що розраховує потрапити до другого туру виборів. Так Бойко прокоментував оприлюднення попередніх даних Національного екзит-полу, згідно з якими він посідає четверте місце на виборах 31 березня.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Вибори-2019: Як голосували кандидати, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Bloomberg зняв ролик про Україну перед виборами
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Маятник Фуко для України
- Хто замовляє "чорнуху" та Facebook-рекламу для топ-кандидатів у Президенти?Україна – одна з перших країн, для яких Facebook почав публікувати дані про витрати на політичну рекламу та її аудиторію