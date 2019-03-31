Бойко також розраховує потрапити у другий тур виборів

"Я впевнений, що у нас боротьба не завершена і ми будемо захищати результати підрахунку голосів, тому що у мене є шанс потрапити у другий тур"

Лідер "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив, що розраховує потрапити до другого туру виборів. Так Бойко прокоментував оприлюднення попередніх даних Національного екзит-полу, згідно з якими він посідає четверте місце на виборах 31 березня.

"Я впевнений, що у нас боротьба не завершена і ми будемо захищати результати підрахунку голосів, тому що у мене є шанс потрапити у другий тур. І на це будуть направлені всі зусилля. Боротися будемо за нашого виборця до повної перемоги", – сказав Бойко, повідомляє "Радіо Свобода".

На питання, яким чином він розраховує потрапити до другого туру, Бойко відповів: "законним".

"У нас завжди є заниження на екзит-полах, тому що люди просто бояться говорити. Я впевнений, що при підрахунку голосів ми будемо мати додаткові резерви. Ми не знаємо скільки це буде, але вже зрозуміло, що приблизно 20% людей, яких опитували, відмовлялися відповідати, за кого вони проголосували і ми вважаємо, що там якраз наші голоси", – сказав Бойко.

За словами Бойка, його команда зараз веде паралельний підрахунок голосів.

"Я дуже задоволений результатами сьогоднішніх виборів, тепер завдання захистити вибір людей. Тому що ми впевнені, що будуть намагатися, і ми вже маємо такі сигнали, фальсифікути в регіонах, вже після проведення виборів", – зазначив він.

Він також зазначив, що після офіційного оголошення результатів відбудеться засідання політради партії, де ухвалять остаточне рішення про наступні кроки.

Кандидат додав, що одразу після президентських виборів розпочинають підготовку до парламентських виборів.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 17,8% респондентів, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 14,2%. За висуванця проросійської партії "За життя" Юрія Бойка проголосували 9,24%, за лідера "Громадянської ініціативи" Анатолія Гриценка - 7,91%, за колишнього главу СБУ Ігоря Смєшка - 6,74%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4 , 63%.