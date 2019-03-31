ПОЛІТИКА НОВИНИЕкзит-пол соціологічної компанії "Социс" показав, що перемогу в першому турі президентських виборів здобув Володимир Зеленський. За нього проголосували 29,25% виборців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Екзит-пол "Cоцис": Зеленський - 29,5%, Порошенко - 19,2%, Тимошенко - 13,8%
Петра Порошенка підтримали 19,19% виборців
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Чинного президента Петра Порошенка підтримали 19,19% виборців, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 13,75%.
За висуванця проросійської партії "За життя" Юрія Бойка проголосували 9,24%, за лідера "Громадянської ініціативи" Анатолія Гриценка - 7,91%, за колишнього главу СБУ Ігоря Смєшка - 6,74%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4 , 63%.
Соціологічна компанія "Социс" пов'язана з керівником передвиборної кампанії Порошенка Ігорем Гриневим.
Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.
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