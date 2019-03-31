Екзит-пол "Cоцис": Зеленський - 29,5%, Порошенко - 19,2%, Тимошенко - 13,8%

Екзит-пол соціологічної компанії "Социс" показав, що перемогу в першому турі президентських виборів здобув Володимир Зеленський. За нього проголосували 29,25% виборців.

Чинного президента Петра Порошенка підтримали 19,19% виборців, лідера "Батьківщини" Юлію Тимошенко - 13,75%.

За висуванця проросійської партії "За життя" Юрія Бойка проголосували 9,24%, за лідера "Громадянської ініціативи" Анатолія Гриценка - 7,91%, за колишнього главу СБУ Ігоря Смєшка - 6,74%, за лідера Радикальної партії Олега Ляшка - 4 , 63%.

Соціологічна компанія "Социс" пов'язана з керівником передвиборної кампанії Порошенка Ігорем Гриневим.

Нагадаємо, що за даними "Національного екзит-полу", за Зеленського проголосували 30,4% респондентів, опитаних на виході з виборчих дільниць.