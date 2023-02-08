Бойкот Олімпіади в Парижі буде крайнім заходом — Гутцайт

Бойкотувати Олімпіаду треба тоді, коли вичерпаються всі механізми недопущення росіян і білорусів на змагання, заявив Міністр молоді та спорту України.

Міністр та президент Національного олімпійського комітету Вадим Гутцайт заявив:

"Це крайній захід… Моє особисте бачення, що життя наших українців важливіше, ніж будь-які змагання. Але я розумію складність цього питання. Тому це питання може бути розглянуте лише виключно нашою всією олімпійською сім'єю як крайній захід, коли ми вже все зробимо для недопуску росіян та білорусів на змагання, і коли більше нічого не зможемо зробити, ми ухвалюватимемо колегіально це рішення", - заявив міністр ефірі національного телемарафону у середу.

Важливим вже цього року поставити остаточну крапку у недопуску атлетів із росії та білорусі на Олімпіаду, адже вже в цьому році відбудуться міжнародні змагання для отримання олімпійських ліцензій, додав міністр.

"І нам потрібно вирішити братимуть чи не братимуть участь наші спортсмени", - додав Гутцайт.

Раніше стало відомо, що до 40 країн можуть бойкотувати Олімпійські Ігри - міністр спорту Польщі.