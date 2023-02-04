До 40 країн можуть бойкотувати Олімпійські Ігри - міністр спорту Польщі
Про це міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук заявив державному телебаченню
"Є можливість створити коаліцію з 40 країн, включаючи Велику Британію, Сполучені Штати та Канаду, щоб підтримати блокування планів МОК до зустрічі 10 лютого" – прокоментував Бортничук.
Він додав: "Враховуючи це, я не думаю, що ми зіткнемося з жорсткими рішеннями перед Олімпіадою, і, якщо ми будемо бойкотувати Ігри, коаліція, частиною якої ми будемо, буде достатньо широкою, щоб зробити проведення Ігор безглуздим".