Свою заявку він зробив після того, як Польща, Литва, Естонія та Латвія спільно відхилили план Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити росіянам і білорусам змагатися на Олімпійських іграх в Парижі в 2024 році.

Про це міністр спорту і туризму Польщі Каміль Бортничук заявив державному телебаченню

"Є можливість створити коаліцію з 40 країн, включаючи Велику Британію, Сполучені Штати та Канаду, щоб підтримати блокування планів МОК до зустрічі 10 лютого" – прокоментував Бортничук.

Він додав: "Враховуючи це, я не думаю, що ми зіткнемося з жорсткими рішеннями перед Олімпіадою, і, якщо ми будемо бойкотувати Ігри, коаліція, частиною якої ми будемо, буде достатньо широкою, щоб зробити проведення Ігор безглуздим".