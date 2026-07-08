ФІФА розгляне повернення російських команд після рішення МОК

МОК скасував свої рекомендації, які обмежували участь росіян у міжнародних змаганнях.

ФІФА розгляне можливість повернути російські команди до міжнародних турнірів після рішення МОК скасувати обмеження для росіян.

Про це повідомляє Sky News.

У федерації заявили, що проаналізують рішення МОК, а вже потім вирішать, що робити далі. Водночас ФІФА вже погодила участь збірної росії U-15 у юнацькому чемпіонаті світу, який у жовтні прийматиме Азербайджан.

російські збірні та клуби не беруть участі в міжнародних турнірах ФІФА та УЄФА з 2022 року після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Через розпочату війну збірна рф пропустила відбір до чемпіонатів світу 2022 та 2026 років серед чоловіків, а також жіночий чемпіонат світу 2023 року.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно ще у лютому заявляв, що організація має розглянути можливість повернення російських команд, зазначивши, що "ця заборона нічого не дала, вона лише створила більше розчарування та ненависті".

Нагадаємо, 7 липня МОК скасував свої рекомендації, які обмежували участь росіян у міжнародних змаганнях, пояснивши це тим, що Олімпійський комітет рф нібито більше не включає спортивні організації з окупованих територій України. МЗС України назвало це "тривожним сигналом" і закликало країни, які приймають міжнародні змагання, не допускати російську держсимволіку.