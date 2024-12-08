Бойові дії в Україні породжують новий вид війни дронів – ЗМІ

Відтепер безпілотники атакують безпілотники.

В українському небі швидко розвивається новий вид війни і безпілотники все частіше використовуються для атак не на бронетехніку чи бойові позиції, а на інші дрони.

Про це пише Business Insider.

Кадри з України неодноразово фіксували зіткнення дронів: коли дешеві безпілотники врізаються в інші дрони.

Нови підхід став економічно ефективним варіантом протиповітряної оборони, який активно застосовують як українські, так і російські сили.

іністр цифрової трансформації України Михайло Федоров писав у Telegram-каналі, що Україна шукає безпілотники-перехоплювачі, щоб знищувати російські засоби спостереження, передові очі для ударних безпілотників і російську артилерію, не витрачаючи засобів ППО.

В той же час, представниця оборонної індустрії України Наталія Кушнерська заявила, що застосування безпілотників у таких місіях "знаменує появу абсолютно нового сегменту сучасної війни - бою безпілотників"

Дрони стали домінуючим засобом війни в Україні, використовуючись для наземних, морських і повітряних операцій.

Так, від дешевих моделей з оглядом від першої особи FPV, які здійснюють точкові атаки, до великих систем для збору розвідданих.

З часом дрони все частіше застосовуються у ролі протиповітряної оборони, збиваючи ворожі дрони. Такі повітряні бої іноді нагадують історичні сутички винищувачів.

В серпні компанія, що виробляє FPV-дрони, повідомила, що їх модифіковані безпілотники знищили 100 російських дронів. Група "Дикі Шершні" поділилася записами успішних перехоплень.

Кушнерська додала, що дрони-перехоплювачі стали однією з інновацій цієї війни.

Нова тактика ускладнює для росіян управління дронами глибоко за лінією фронту та збір розвідданих, необхідних для ракетних атак, але це дає українським силам більшу гнучкість у військових операціях.

Київ першим почала використовувати дрони для перехоплення російських розвідувальних БПЛА, але москва швидко адаптувалася і росія почала оснащувати свої дрони системами радіоелектронної боротьби для захисту.

Експерт з безпілотників Семюел Бендетт пише, що українці досягли успіху у застосуванні своїх FPV-дронів проти російських засобів розвідки, а росіяни досягли певного успіху, використовуючи FPV-дрони для переслідування українських важких квадрокоптерів.

Безпілотники-перехоплювачі мають обмежений радіус дії та вибухову потужність, але є значно дешевшими, ніж традиційні засоби ППО. Наприклад, вартість дрона-перехоплювача становить від 2000 до 4000 доларів, тоді як ракета ППО може коштувати сотні тисяч. Це дозволяє звільнити дорогі системи для боротьби з авіацією та ракетами.

Проте оператори таких дронів стикаються з високими ризиками. Один із українських пілотів розповів, що працює біля лінії фронту, де є пріоритетною ціллю для росіян. Він додав, що дрони-перехоплювачі використовуються до п’яти разів на тиждень, але Україні потрібно більше таких систем.

Українські компанії працюють над новими моделями FPV-дронів для перехоплення російських систем, таких як "Орлан" або ударні "Шахеди". Валерій Романенко, колишній офіцер ППО, зазначив, що нинішні дрони ефективні для збивання повільних розвідувальних БПЛА, але Україні потрібні швидші моделі для боротьби з ударними дронами.

БпЛа "Sting", який розробляється операцією "Wild Hornets", покликаний стати таким інструментом, але його створення ще триває.

Генерал-майор у відставці Мік Раян вважає, що ця тактика матиме значення і в майбутніх конфліктах:

"Ця тенденція збережеться, якщо не відбудеться прориву в дешевих системах боротьби з дронами, а ми цього не бачимо".

Розвиток технологій продовжує змінювати характер війни, надаючи нові можливості і виклики.