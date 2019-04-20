Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Бойовика-розвідника "ЛНР" затримали у пасажирському автобусі, - ВІДЕО

Правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "ополчення"
На блокпосту "Петропавлівка" у Станично-Луганському районі поліція затримала 46-річного бойовика розвідувального взводу "ЛНР".
Бойовика-розвідника "ЛНР" затримали у пасажирському автобусі, - ВІДЕО Фото: скріншот

"Під час перевірки документів пасажирів автобусу був виявлений та затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях", - повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області

Правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "ополчення", що перебувало під керівництвом Конкіна О.Г. та дислокувався у м.Ровеньки Луганської області.

"Затриманого передано до управління СБУ в Луганській області для проведення подальшої перевірки", - йдеться у повідомленні. 

Додамо, правоохоронці викрили у Вінницькій області механізм фінансування прокремлівських терористичних організацій "Д/ЛНР".

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 04 2019 17:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

Історія ветерана АТО, який робить спини українців здоровішими

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.