Бойовика-розвідника "ЛНР" затримали у пасажирському автобусі, - ВІДЕО

Правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "ополчення"

На блокпосту "Петропавлівка" у Станично-Луганському районі поліція затримала 46-річного бойовика розвідувального взводу "ЛНР".

"Під час перевірки документів пасажирів автобусу був виявлений та затриманий 46-річний чоловік. За базами даних він значився як особа, що бере участь у незаконних збройних формуваннях", - повідомили у відділі комунікації поліції Луганської області.

Правоохоронці встановили, що чоловік у період з березня по червень 2015 року проходив службу в розвідувальному взводі "ополчення", що перебувало під керівництвом Конкіна О.Г. та дислокувався у м.Ровеньки Луганської області.

"Затриманого передано до управління СБУ в Луганській області для проведення подальшої перевірки", - йдеться у повідомленні.

Додамо, правоохоронці викрили у Вінницькій області механізм фінансування прокремлівських терористичних організацій "Д/ЛНР".