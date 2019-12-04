Підприємці з Вінниччини фінансували терористів "Д/ЛНР"
Шестеро громадян України через підконтрольні підприємства налагодили поставки бойовикам товарів широкого споживання. Для цього зловмисники використовували схему так званого "псевдоекспорту".
"Товар під виглядом експорту вивозився до Росії, звідки через контрольовані терористами пункти пропуску і митні пости потрапляв у ОРДЛО. При цьому комерсанти систематично платили "податкові та митні" платежі до бюджетів квазіреспублік, кошти з яких йшли на фінансування незаконних збройних формувань", - повідомили у СБУ.
За даним фактом відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 258-5 КК України (від 8 до 10 років).
Організаторів незаконної схеми затримано.
Раніше голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя", кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив, що має план концепції зі встановлення миру на Донбасі.
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