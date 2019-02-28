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Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців немає
З початку доби російсько-окупаційні війська 10 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі Фото: mil.gov.ua

Бойовики витратили 111 снарядів та мін калібру 122, 120 та 82 мм.

Терористи вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів біля Широкиного; двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів - біля Лебединського, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Також бойовики двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів обстрілювали позиції ЗСУ в районі населеного пункту Водяне; двічі з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем - поблизу населеного пункту Гнутове, а також з мінометів калібру 120 мм - біля Троїцького.

Також було обстріляно позиції українських військових біля Шумів з мінометів калібру 82 мм, біля хутора Вільний - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Втрат серед військовослужбовців немає.

Нагадаємо, що 26 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення.

 

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28 02 2019 18:58
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