Бойовики 10 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі
Бойовики витратили 111 снарядів та мін калібру 122, 120 та 82 мм.
Терористи вели вогонь по позиціях підрозділів Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів біля Широкиного; двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм і великокаліберних кулеметів - біля Лебединського, повідомляє прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.
Також бойовики двічі з артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та автоматичних станкових гранатометів обстрілювали позиції ЗСУ в районі населеного пункту Водяне; двічі з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем - поблизу населеного пункту Гнутове, а також з мінометів калібру 120 мм - біля Троїцького.
Також було обстріляно позиції українських військових біля Шумів з мінометів калібру 82 мм, біля хутора Вільний - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Втрат серед військовослужбовців немає.
Нагадаємо, що 26 лютого бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. Троє українських військових отримали поранення.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Невідомі спробували відновити виставку "Квантовий стрибок Шевченка" у київському метро
- ВІДЕО Російський хор виконав пісню про ядерне бомбардування США, - ВІДЕО
- ВІДЕО Генштаб виклав документальний фільм про бої за Дебальцеве, - ВІДЕО
- Танкіст, який створює реборнів: "В процесі роботи занурююся в певну оболонку, яка заспокоює""Після року реабілітації я шукав роботу. Намагався повернутися до спокійного життя. Роботу складно було знайти, бо у багатьох роботодавців такі погляди, мовляв АТОшники отримували травми і тепер непередбачувані. До того ж, учасникам бойових дій потрібно щопівроку проходити реабілітацію, а такого брати на роботу не кожен захоче"
- Друковані медіа в XXI столітті? Газета [esthète] або "print isn't dead"Мистецтво, архітектура, дизайн, живопис та навіть вино - усе має в собі естетичний присмак. Вишукано, легко та водночас фахово про це розповідає нове українськомовне видання [esthète] - чтиво для прихильників "чистого мистецтва"