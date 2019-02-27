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У зоні бойових дій поранено четверо військових

Бойовики дев'ять разів застосували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями
Минулої доби бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню. 3 українських військових отримали поранення. Від початку поточної доби окупанти відкривали вогонь у районі н.п. Водяне та села Гнутове, 1 боєць ОС поранений.
У зоні бойових дій поранено четверо військових Фото:ukrinform.ua

"Також російсько-окупаційні війська вели вогонь по позиціях підрозділів ОС із бойових машин піхоти, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 27 лютого.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти двічі обстріляли українські опорні пункти: з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів - у районі н.п. Верхньоторецьке, з мінометів калібру 120 мм - поблизу села Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" бойовики 9 разів обстріляли позиціх підрозділів ОС: тричі - з мінометів калібрів 120 та 82 мм, а також з озброєння бойових машин піхоти та стрілецької зброї - у районі н.п. Новолуганське.

Двічі - з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - поблизу міста Попасна.

Із мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї - в районі населеного пункту Хутір Вільний; з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів - поблизу села Малинове.

Із мінометів калібрів 120 та 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі населеного пункту Лобачеве; з мінометів калібру 82 мм - біля села Кримське.

За даними розвідки, 26 лютого було поранено 9 окупантів та знищено одну одиницю їхньої військової техніки..

"Від початку поточної доби ворог двічі обстріляв наші позиції у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": з мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів - у районі населеного пункту Водяне; зі стрілецької та снайперської зброї – поблизу села Гнутове.

В результаті обстрілу один наш захисник був поранений", - йдеться у звіті.

Раніше бойовики заявили про вибух цивільного автомобіля поблизу пункту пропуску "Еленовка". За словами бойовиків, у машині було троє людей - один чоловік помер, дві жінки отримали поранення.

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27 02 2019 08:25
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